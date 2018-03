29 van de 53 kandidaten zijn nieuw SP.A-GROEN MAAKT DUIDELIJK DAT ZE GEEN POSTJESPAKKERS ZIJN YANNICK DE SPIEGELEIR

12 maart 2018

02u25 0 Gent Team Gent, de kartellijst van sp.a en Groen, trekt in oktober met een pak nieuwe gezichten naar de kiezer. 29 van de 53 kandidaten stonden in 2012 niet op de lijst. Met de vernieuwingsoperatie willen de progressieve partijen een krachtig signaal uitsturen dat ze geen 'postjespakkers' zijn.

De opdracht voor het kartel sp.a-Groen is duidelijk: op 14 oktober zoveel mogelijk stemmen aan boord houden. Burgemeester en absolute sterkhouder Daniël Termont (sp.a) zorgde zes jaar geleden in zijn eentje voor 45.000 voorkeurstemmen, maar neemt straks afscheid. De aftredende burgervader zal wel nog als lijstduwer fungeren, maar het lijdt weinig twijfel dat hij vanop die plaats een flink aandeel van zijn electoraal gewicht zal verliezen.





Bovendien kreeg het imago van het kartel de afgelopen jaren een flinke deuk met de politieke schandalen die uitbraken rond Optima en Publipart en de zweem van postjes- en poenpakkerij. Het kostte sp.a-schepen Tom Balthazar, gedoodverfd opvolger van Termont, de kop.





In aanloop naar de stembusgang moet het blazoen opgepoetst worden, beseften lijsttrekkers Rudy Coddens (sp.a) en Elke Decruynaere (Groen). Dat zij respectievelijk de eerste en de tweede plaats van de kartellijst bezetten, was al langer bekend. "Meer dan de helft van onze lijst bestaat uit nieuwe gezichten", klonk het zaterdag. De grondige vernieuwingsoperatie moet onderstrepen dat de huidige mandatarissen van Groen en sp.a niet getrouwd zijn met hun 'postje'.





Turkse gemeenschap

Niet enkel de nieuwelingen, maar ook enkele opmerkelijke verschuivingen springen in het oog. Zo bekleedt huidig schepen Resul Tapmaz de derde positie, zes jaar geleden stond hij negende op de lijst. Sp.a wil zijn populariteit bij de Turkse gemeenschap in Gent ten volle verzilveren. Met de wetenschap in het achterhoofd dat ook nieuwe partijen zoals Be.one met kopman Erçan Tok straks op diezelfde stemmen azen.





Harde werker

Minstens even opmerkelijk is de vierde plaats van sp.a-gemeenteraaslid Astrid De Bruycker (32). Een positie die in 2012 nog bekleed werd door partijgenote en schepen Martine De Regge (61) die straks de 51e plaats zal bekleden. De Bruycker wordt zo het gezicht van de vernieuwingsoperatie. "Astrid is een harde werkster met de juiste politieke feeling", prijst Coddens haar. Na De Bruycker volgen schepenen Watteeuw (Groen), Storms (sp.a), Taeldeman (sp.a) en Heyse (Groen) op plaats 5 tot 8. Joris Vandenbroucke, sp.a-fractieleider in het Vlaams parlement en zijn Gentse evenknieën Anne Schiettekatte (sp.a) en Bram Van Braeckevelt (Groen) bekleden plaats 9 tot 11.





Een echt wit konijn werd zaterdag niet uit de hoed getoverd, al haalt Groen wel wereldkampioen twintigkamp Bert Misplon aan boord. Hij prijkt op de 35ste plaats.





Tot slot valt ook de diversiteit op de lijst op: Gentenaars met een migratie- of holebiachtergrond, maar ook Sarah Eggermont: een Gentse die een hoofddoek draagt. Na de lijstvorming wil Team Gent eind mei zijn programma voorstellen.