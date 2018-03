27 seconden te kort voor Belgisch record ekiden 19 maart 2018

Het Olympic Running Team, een ploeg van zes Belgische toplopers, heeft zaterdag net niet het Belgisch record ekiden (aflossing) kunnen breken.





Isaac Kimeli, Simon Debognies, Robin Hendrix, Thomas De Bock, Philip Cortvriendt en Jeroen D'hoedt deden over de 42,195 kilometer rond de Watersportbaan 2 uur 7 minuten 24 seconden en kwamen daarmee 27 luttele seconden tekort voor het record. "De barre weersomstandigheden maakten de recordpoging bijzonder zwaar", klinkt het. "Het was ijskoud en er stond een heel strakke wind. Vooral in de bocht (aan de R4, red.) was het zeer moeilijk om je tempo aan te kunnen houden. Bij betere condities was het record gesneuveld. Gelukkig volgen er nog edities." Als troostprijs mocht het zestal wel het Gents - en wedstrijdrecord op hun palmares schrijven. (JEW)