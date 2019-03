27 bestuurders onder invloed bij verkeerscontrole Jeffrey Dujardin

29 maart 2019

17u20 0 Gent In de nacht van donderdag op vrijdag ging Gentse politie de baan op voor een C.R.A.S.H.-actie waarbij gecontroleerd werd op alcohol, drugs en overdreven snelheid in het verkeer. Bij de controle bleken 27 bestuurders onder invloed. Een bestuurder liep voor de derde maal zonder rijbewijs tegen de lamp in twee jaar.

De actie startte om 21 uur aan de Nieuwevaart, zone 50. Van de 774 passerende voertuigen hielden 704 zich aan de snelheidslimiet, goed voor 91 procent van het totaal. Twee bestuurders, die 94 en 97 kilometer per uur reden, moesten hun rijbewijs wel meteen voor vijftien dagen afgeven. Later in de nacht verplaatste de controle zich naar de Zuidparklaan. Daar bleken 9 chauffeurs een te zware voet te hebben

Er werd ook steeds gecontroleerd op alcohol en drugs in het verkeer. In totaal werden 494 bestuurder getest. Twaalf chauffeurs bliezen positief, hun rijbewijs werd voor zes uur ingehouden. Nog eens twaalf bestuurder bliezen alarm, hun rijbewijs werd voor drie uur ingehouden. De politie nam ook negen speekseltests af waarvan er drie positief waren. Van twee bestuurders werd het rijbewijs vijftien dagen ingetrokken. Bij de derde bestuurder was dit niet mogelijk aangezien die al een lopend rijverbod had. Naast drugs had hij ook nog eens te veel gedronken. Op bevel van het parket kreeg zijn voertuig een wielklem. Een andere bestuurder mocht ook toekijken hoe zijn voertuig een wielklem kreeg. Hij werd maar liefst voor de derde keer op twee jaar tijd betrapt op het rijden, terwijl hij geen rijbewijs heeft.