27 assistentiewoningen voor Zwijnaarde 01 maart 2018

Aan de Hutsepotstraat, op de site van OCMW-woonzorgcentrum Zonnebloem zijn 27 assistentiewoningen gebouwd. Al 37 senioren namen hun intrek in 'De Zonnetuin'. De Zonnetuin is, na Wibier in Sint-Amandsberg, seniorenflats Ter Pielvaecx in het Sint-Elisabethbegijnhof en Antoniushof aan het Rabot de vierde groep van erkende assistentiewoningen die het OCMW in eigen beheer heeft. Daarnaast beheert het OCMW samen met WoninGent de 19 assistentiewoningen Botermarktpoort in de Jozef Vervaenestraat in Ledeberg. Intussen wordt ook naarstig verder gebouwd aan De Mantel, een lokaal dienstencentrum op dezelfde site, dat begin september opent. (VDS)