26 bestuurders betrapt op gsm-gebruik achter het stuur Jeffrey Dujardin

22 februari 2019

13u16 0 Gent De Verkeersdienst van de Gentse politie deed donderdag een controleactie op het dragen van de gordel en het gebruik van de GSM achter het stuur. In de loop van de vooravond stelden ze zich op aan de Port Arthurlaan waar het op dat moment file was door de avondspits.

Tijdens deze actie kregen 26 bestuurders een boete voor het gebruik van de GSM achter het stuur. Elke bestuurder kreeg een boete van 116 euro. “Opvallende cijfers aangezien er toen file was”, klinkt het bij de Gentse politie. “We merken op dat de intentie om de gsm achter het stuur te gebruiken als er file is, groot is. En dat is geen goed idee want ook in de file moet je je aandacht op de rijbaan houden en al zeker op de bestuurder voor je.” Daarnaast kregen zeven bestuurders een onmiddellijke inning wegens het niet dragen van de gordel. Tot slot werden nog zeven andere inbreuken vastgesteld en beboet.