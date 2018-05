250 uur gemeenschapswerk voor onverbeterlijke dakloze inbreker 26 mei 2018

02u34 0 Gent Een onverbeterlijke inbreker heeft gisteren van rechter Blomme een gouden kans gekregen om zijn leven weer op de rails te krijgen.

Nadat hij in januari al veroordeeld was tot een celstraf met probatieuitstel voor maar liefst 80 inbraken in een appartementsblok in Gent, sloeg hij een maand later opnieuw viermaal toe in de Pynaertkaai in Gent. "Mevrouw de rechter, sorry, maar die deur stond open. Dat is toch niet mijn schuld?", verklaarde hij tijdens de vorige zitting. Desondanks volgde er geen gevangenisstraf voor de dakloze man, maar wel 250 uur werkstraf.





"Om u met de neus op de feiten te drukken. Het is echt wel de laatste kans", was de rechter duidelijk. De man voert zijn werkstraf beter maar goed uit, want anders dreigt er toch vier jaar cel: twee jaar ter vervanging van de werkstraf en twee jaar die open staat van zijn vorige veroordeling. (JEW)