250 leerkrachten staken onder Stadshal Sabine Van Damme

20 maart 2019

14u42 1 Gent In de meeste scholen over het hele land werd vandaag gestaakt, zo ook in Gent. Een 250-tal leerkrachten verzamelde onder de Stadshal om een signaal te geven, dat het tijd is voor actie.

Met zowat 250 waren ze, deze voormiddag: leerkrachten die vonden dat gewoon staken niet voldoende was, maar die ook gezien wilden worden. “Handen tekort”, “Wil jij je oma voor de klas?”, het waren maar een paar van de slogans die ze meehadden. Eentje had zich ook verkleed als kip, met opschrift ‘Inclusief onderwijs, exclusieve leerkrachten’.

De klachten van het onderwijs zijn legio, en ook terecht. “Er zijn gewoon te weinig leerkrachten. Als er eentje ziek is, is er geen vervanging te vinden en moet de rest nog harder werken. Kinderen zitten met te veel in de klas. Kinderen die hulp nodig hebben, krijgen die niet. Leerkrachten moeten met alle problemen tegelijk omgaan, van moeilijke thuissituaties over taalproblemen tot leerachterstand, terwijl ze ook nog eens bergen administratie te verwerken krijgen.” Onderwijsschepen Elke Decruynaere kwam de stakers een hart onder de riem steken.