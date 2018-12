250 Gentenaars houden stille wake Didier Verbaere

22 december 2018

20u17 0

Zo’n 250 Gentenaars hielden zaterdagavond op het Maria-Hendrikaplein aan Station Gent-Sint-Pieters een stille wake onder de noemer : Gent staat recht. “Omdat we rechtstaan voor een solidaire en sociale samenleving en we niet buigen voor haat en racisme”, legt Dominique Willaert uit.

“Toen we de haat boodschappen en het geweld zagen op de Mars tegen Marrakech, waren we in shock en wilde we passend reageren met organisaties die zich inzetten voor vrede en voor vluchtelingen. We willen tonen dat vluchtelingen niet het probleem van dit land zijn en dat onze regering is gevallen over fake news van enkele onverdraagzame partijen”, aldus Willaert.

Er waren getuigenissen van mensenrechtenactivisten, van een jonge arts die werkt in een vluchtelingenkamp en van vrijwilligers uit verschillende organisaties. Actrice Marijke Pinoy las ook ‘Gedicht voor Marrakech’ van Alain Platel voor. Zaterdagavond werd gelijktijdig ook een stille wake gehouden in Antwerpen, Leuven, Oostende, Roeselare en Luik.