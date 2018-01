250 cannabisplanten in rijhuis BUREN MERKEN NIETS VAN DRUGSTEELT IN REMI VLERICKSTRAAT WOUTER SPILLEBEEN HANS VERBEKE

20 januari 2018

02u30 2 Gent In de Remi Vlerickstraat in Zwijnaarde hebben de federale politie en de Civiele Bescherming gisterenochtend een cannabisplantage met ongeveer 250 planten ontmanteld. De planten waren donderdag al meegenomen en vernietigd. "Dit had ik hier nooit verwacht", reageert een buurman van de kwekers.

Het rijhuis in de Remi Vlerickstraat ziet er aan de buitenkant uit als elk ander huis in de residentiële straat. Niemand in de buurt vermoedde dat achter de façade een professionele installatie en een cannabisplantage schuilde. "Ik woon hier al vijftig jaar. Dit is een zeer rustige buurt, altijd al geweest", vertelt een bewoner. Maar toch ruimde de politie er donderdag en gisteren een cannabisplantage op. Omdat ook restanten van een vorige oogst werden aangetroffen, moet de plantage er al een tijd gestaan hebben.





"Dat verwondert mij ten zeerste", reageert de buurman. "Maar ja, met het juiste materiaal kan iedereen tegenwoordig drugs kweken." Dat materiaal hadden de kwekers in de Remi Vlerickstraat zeker. Gisterochtend gooiden de federale politie en de Civiele Bescherming het kweekmateriaal, waaronder zwarte zakken, buizen, luchtbevochtigers en een afzuiginstallatie in een containervrachtwagen. Nadien werd het vernietigd.





"Ik heb al enkele plantages opgeruimd en het valt telkens op dat het materiaal hetzelfde is. Dat zou erop kunnen wijzen dat die plantages geplaatst worden door dezelfde mensen", duidt een onderofficier van de Civiele Bescherming. Het is mogelijk dat de plantage werd opgerold in het kader van een groter onderzoek.





Geen overlast

De plantage mag dan vrij groot geweest zijn, toch ondervonden de buren er geen overlast van. "Hier in de straat gebeuren nooit rare dingen. Het is niet zo dat er 's nachts verschillende wagens langskwamen of er vreemde pakjes verhandeld werden. Ik had er geen idee van." De kwekers gingen discreet te werk, maar toch kwam het gerecht hen op het spoor.





De plantage ligt op minder dan twee kilometer van Hertooiebos in Zwijnaarde, waar de politie in augustus nog twee cannabisplantages ontdekte. Die bevonden zich ook in rijhuizen, waar twee schoonbroers enkele honderden planten opkweekten. Of die plantages en de plantage in de Remi Vlerickstraat iets met elkaar te maken hebben, is nog niet duidelijk.