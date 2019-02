25 sociale appartementen klaar in Oostakker, 35 woningen in 2020 Jeffrey Dujardin

13 februari 2019

Het nieuwe appartementsgebouw van de sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard in Stokt - nabij de Wolfputstraat - in Oostakker is in gebruik genomen. Begin februari namen de eerste huurders al hun intrek in de 25 nieuwbouwappartementen. En ook voor sociale kandidaat-kopers uit Oostakker is er goed nieuws: de zustermaatschappij van de Volkshaard, de Kleine Landeigendom Het Volk, is namelijk in dezelfde verkaveling begonnen met de bouw van 36 koopwoningen. “Als alles volgens plan verloopt, moeten de koopwoningen klaar zijn in mei 2020", vertelt directeur Heyse

Wie geïnteresseerd is om een sociale koopwoning aan te kopen, moet zich eerst inschrijven in het register van zijn gemeente(s) naar keuze bij Kleine Landeigendom Het Volk. Meer info over de voorwaarden en de inschrijvings- en toewijzingsprocedure vindt u op www.klehetvolk.be.