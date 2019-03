24 uur lang drinken, eten en fuiven... voor het goede doel Studentenvereniging VTK zamelt geld in voor onderwijsprojecten in Nepal Sam Ooghe

01 maart 2019

17u01 0 Gent 24 uur lang feesten, eten en véél drinken: niemand kan dat beter dan studenten. De vereniging voor ingenieursstudenten aan de UGent weet dat, en organiseert eind deze maand een unieke fuifactie voor het goede doel. “Want ook dát doen studentenverenigingen", klinkt het.

De gewone burger wordt al moe bij het idee van een feestje van 24 uur, maar onder de studentenpopulatie in Gent zitten gelukkig heel wat fuifnummers. Zij kunnen op maandag 25 maart vanaf 10 uur ‘s morgens hun hart ophalen met 24Charity in Stalhof, niet toevallig een straatje in de Overpoortbuurt. De ingenieurs van de Vlaamse Technische Kring (VTK) bouwen er tot de dag erop een stevig feestje voor het goede doel.

“Al zal het in eerste instantie rustig beginnen, met een brunch”, legt vice-praeses Lukas De Loose (21) uit. “Studenten - of iedereen die wil - kunnen erna een hapje eten of iets drinken. Pas tegen de avond trekken we naar ons studentencafé Delta. Daar gaan we door tot 10 uur ‘s morgens. We houden trouwens maximaal rekening met duurzaamheid: we werken bijvoorbeeld herbruikbare bekers, en bieden voldoende vegetarische opties aan.”

Onderwijs in Nepal

De VTK zal alle winsten doorstorten naar Cunina vzw, een Belgische onafhankelijke ontwikkelingsorganisatie. “Specifiek steunen wij hun onderwijsprojecten in Nepal", aldus De Loose. “Er zijn wel meer verenigingen die eens het goede doel steunen. Ook wij, voor de Warmste Week bijvoorbeeld. Maar we speelden al langer met het idee om het eens groter aan te pakken. (lacht) En wat kunnen studenten beter dan goed feesten?”

“Waarom net Cunina vzw? Het is allemaal organisch gegroeid, met brainstormsessies enkele maanden geleden”, aldus De Loose. “Daaruit bleek dat we zeker iets wilden doen voor andere studenten, die het moeilijker hebben. Concreet zullen we steun leveren voor Nepalese studenten die hun horecaopleiding willen voltooien.” Ondertussen kregen de studenten ook privépartners mee, zoals Palm en Red Bull. “Het wordt een mooi project, we kijken ernaar uit. Want ook dít doen studentenverenigingen.”

Meer info vindt u de komende weken via het Facebookevenement van 24Charity.