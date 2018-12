24-jarige man uit Zwijnaarde overleden bij arbeidsongeval met heftruck Jeffrey Dujardin

06 december 2018

17u25 0 Gent Een 24-jarige man uit Zwijnaarde is dinsdag 27 november om het leven gekomen terwijl hij werken uitvoerde in het Franse Héricourt-en-Caux. De twintiger kwam terecht onder zijn heftruck nadat die kantelde.

De 24-jarige jongeman uit Zwijnaarde was een afsluiting aan het plaatsen aan een woning in het Franse Héricourt-En-Caux toen het noodlot toesloeg. Rond 10.30 uur kantelde de heftruck waar de twintiger mee aan het werk was, waardoor hij onder de machine belandde. Alle hulp kwam te laat, hij stierf ter plaatse. De Franse politie is een onderzoek gestart naar de omstandigheden van het ongeval.