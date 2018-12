22-jarige Antwerpenaar aangehouden na slagen aan vrouw en omstanders op Winterfeesten Jeffrey Dujardin

12 december 2018

17u34 0 Gent Een 22-jarige Antwerpenaar heeft in de nacht van maandag op dinsdag rond middernacht een vrouw vuistslagen uitgedeeld op de Korenmarkt in Gent. Voorbijgangers kwamen tussenbeide en verwittigden de politie. Die kregen ook nog enkele slagen te verwerken. De dader is aangehouden.

Vier passanten kwamen tussen in de schermutseling op de Korenmarkt. De man keerde zich tegen hen en ze kregen op hun beurt slagen van de man. Tijdens de schermutseling viel de handtas van één van de slachtoffers op de grond. De verdachte nam ze op en liep er mee weg. De politie werd verwittigd en kon de verdachte kort nadien oppakken. Hij was nog in het bezit van de handtas. Bij zijn arrestatie was de man weerspannig en beledigde hij de agenten. Twee van de vier passanten zijn door de slagen enkele dagen arbeidsongeschikt. De vrouw aan wie hij vuistslagen gaf, liep een neusbreuk op. De verdachte, een 22-jarige man uit Antwerpen, werd woensdag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent wegens opzettelijke slagen en verwondingen, diefstal met geweld, weerspannigheid en smaad. De onderzoeksrechter heeft de man aangehouden.