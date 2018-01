200 mensen stappen door dorp tegen sluiting basisschool DIDIER VERBAERE

28 januari 2018

Zo'n 200 leerlingen, ouders en sympathisanten van basisschool Sint-Laurens in Sint-Kruis-Winkel hebben zaterdag een protestmars gehouden tegen de geplande sluiting van de school. De Broeders van Liefde vinden de renovatiekosten aan de school te hoog in verhouding tot het aantal leerlingen. In 2019 zouden 80 kinderen elders onderdak moeten zoeken. Televisiemaker Jonas Geirnaert sprong mee op de kar. "Toen ik hoorde dat het schooltje in het dorp waar ik opgroeide met sluiting bedreid was, raakte me dat wel. Je mag niet onderschatten hoe belangrijk een kleine gemeenteschool is voor het sociale weefsel in het dorp. Kinderen smeden er banden voor het leven en aan de schoolpoorten ontstaan heel wat vriendschappen tussen de ouders. Het zou een drama zijn mocht dat verdwijnen in Sint-Kruis-Winkel", aldus Geirnaert die zaterdag meeliep in de protestmars. Met veel toeters en bellen en verkleed als Pierke Pierlala en Stroppendragers werd het behoud geëist. Ook Etienne Van Kenhove, oud leerling uit 1936 en ere-provincieraadslid en oud raadslid van de stad, liep mee. "Ik voelde het als mijn plicht om mijn oude schooltje te steunen", aldus Etienne. Of de Broeders van Liefde rekening zullen houden met het protest, is nog maar de vraag.