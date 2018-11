200 leerlingen geëvacueerd uit basisschool na vals alarm Jeroen Desmecht

08 november 2018

18u27 1 Gent Zo’n 200 leerlingen zijn deze voormiddag geëvacueerd uit basisschool De Triangel in de Kartuizerlaan. Aanleiding was een sterke geur die werd veroorzaakt door een kapotte TL-lamp.

Rond kwart voor tien deze ochtend merkte een medewerker een sterke geur op in het schoolgebouw. Aanvankelijk ging men ervan uit dat het om een gaslek ging. De kinderen werden daarom geëvacueerd en opgevangen in een nabijgelegen sporthal. Ook de kinderen die in de crèche op het domein zitten, werden geëvacueerd. De brandweer was snel ter plaatse en kwam tot de conclusie dat een smeltende transformator in één van de TL-lampen de schuldige was. Na een uurtje konden de leerlingen terug naar hun klaslokaal.