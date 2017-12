200 kindjes naar circus op kosten van 'de buurvrouw' MARIETTE SMITS EN HENRI MERTENS TRAKTEREN LEERLINGEN OP VOORSTELLING CIRCUS PIPO SABINE VAN DAMME

02u53 91 Wannes Nimmegeers Voor de kinderen werd het een magische namiddag. Gent Alleen maar glunderende snoetjes, gisteren bij Circus Pipo. Liefst 200 kindjes vergaapten zich aan clowns en acrobaten. En tussen hen in: twee krasse senioren. Mariette Smits en Henri Mertens betaalden alle kaartjes. Zomaar. "De ene geeft zijn geld uit aan een voetbalclub, de andere voor het plezier van de kinderen."

Een uitgelaten bende gillende, zenuwachtige kinderen stond gisteren te springen voor de tent van Circus Pipo aan de Watersportbaan. Het overgrote deel kwam van de Buurtschool in de Kartuizerlaan.





Vlak naast die school woont Mariette (75). Sinds jaar en dag helpt ze daar een handje mee. Kindjes eten geven, fruit uitdelen, de Sint sponsoren. Zomaar, omdat ze het leuk vindt. Alle kindjes van de school kennen haar, en noemen haar 'Buurvrouw'.





Wannes Nimmegeers Henri Mertens en Mariette Smits.

Magie van het circus

Ook de vriend van 'Buurvrouw', Henri Mertens (75), is intussen ingeburgerd in de school. Twee jaar terug besloten ze enkele klasjes te trakteren op een circusvoorstelling. Want Mariette is dol op circus. Haar dooppeter was een 'Pierrot' bij een circus, en Mariette mocht als kind dikwijls mee. De magie van het circus wilde ze doorgeven aan de schoolkindjes. Het werd een groot succes.





"Daarom hebben we vandaag gewoon de hele school meegebracht", lacht Henri. "En omdat we nog een paar tickets over hadden zijn er nog een paar klasjes van een school uit Merelbeke ook meegekomen." Van de kindjes van de Kartuizerlaan waren er heel wat die nog nooit een circus hadden gezien. Ze vergaapten zich aan de acrobaten, lachten met de clown en keken met grote ogen naar de kunsten van de geitjes en de duiven.





Maar toen er vier enorme ossen in de piste verschenen vielen de monden pas écht open. De kolossen draaiden rondjes en passeerden daarbij met hun hoorns op enkele centimeters van de kinderen op de eerste rij. Sommigen deinsden verschrikt achteruit, anderen probeerden de beesten te aaien. En Mariette, die glunderde even hard als de kindjes rondom haar. "Er is toch niks mooier dan een kind gelukkig zien", aldus Mariette.





"Het is niet dat wij rijk zijn of zo", vertelde Henri eerder al. "We kiezen er gewoon voor om op onze manier de wereld een beetje warmer te maken. En misschien eten wij er dan een pannenkoek minder voor, maar kijk dan hoe gelukkig die kinderen zijn." Gisteren merkte hij nog schamper op: "De ene geeft een fortuin uit aan een voetbalploeg, wij geven een paar honderd euro aan een circus. Elkeen kiest natuurlijk zelf wat hij met zijn geld doet."





Voor de kinderen werd het een magische namiddag. Dat het circus er moeilijke dagen op zitten heeft, daar was niks van te merken. De opbouw liep vertraging op door de sneeuwval van vorige week, waardoor zelfs de première moest worden uitgesteld. En de avond van de première overleed de stamvader van de circusfamilie (zie kader). 'The show must go on' is hier letterlijk van toepassing.





Circus Pipo staat nog tot en met zondag 7 januari aan de Watersportbaan. Er zijn elke dag shows om 15 en om 17.30 uur.





Wannes Nimmegeers Toen de enorme ossen verschenen, vielen de mondjes open.