200 fietsers blijven voor dood liggen op kruispunt Velodroom, fietsersbond en Critical Mass houden ‘Mass die in’ in Sint-Amandsberg voor concrete maatregelen veiliger verkeer Didier Verbaere

17 maart 2019

14u17 2 Gent Velo-Droom Sint-Amandsberg, Fietsersbond Gent en Critical Mass Gent hielden zondagvoormiddag een korte fietsactie op het kruispunt van de Grondwetlaan en de Sint-Bernadettestraat in Sint-Amandsberg. Met een ‘Mass die in’ gingen zo'n 200 tweewielers er voor dood op de straat liggen. Een verwijzing naar het zware verkeersongeval van 22 februari en een schreeuw om verkeersmaatregelen.

Aanleiding van de korte maar krachtige verkeersactie was het zware verkeersongeval op 22 februari waarbij, opnieuw, een fietser werd aangereden op het kruispunt. Zo’n tweehonderd fietsers reden naar het punt en bleven er minutenlang voor dood liggen. Het is de eerste keer dat naar een felle actie zoals een ‘mass die in’ wordt gegrepen. De mosterd haalden de initiatiefnemers in Londen, Dublin en Berlijn

Veilige kruispunten

“We vragen om werk te maken van veilige kruispunten in onze wijk en voor een krachtdadig verkeersplan in Sint-Amandsberg. We willen noch de chauffeurs, noch de fietsers iets verwijten. Iedereen doet wel eens iets stom, of is moe of verstrooid. Maar onze straten zoals ze nu zijn, zijn niet aangepast aan de diverse soorten weggebruikers. Daarom heeft een menselijke fout direct heel zware gevolgen”, zegt Mieke Nolf van Velodroom.

De organisaties denken aan het gebruik van geregelde verkeerslichten met vierkant groen waarbij fietsers voorrang krijgen, het weren van sluipverkeer, goede autovrije alternatieve fietsroutes en waarschuwingssystemen in vrachtwagens om dode-hoek ongevallen te vermijden. “Dagelijks zie ik hier wagens en vrachtwagens door her rode licht rijden en niemand houdt zich aan de zone 30. En het wordt alleen maar erger”, zegt Sonia François die al twintig jaar aan de Sint-Bernadettestraat woont en ook getuige was van het ongeval op 22 februari. “Extra controles zou al veel oplossen”, denkt ze.

“Er is een verkeersplan voor de binnenstad in Gent. Wij vragen om dit verder uit te rollen in Sint-Amandsberg en Oostakker. De kruispunten zijn hier heel gevaarlijk en we durven onze kinderen niet alleen meer laten fietsen door onze wijken. De wijk wordt nog steeds als doorgangsgebied gebruikt met heel veel zwaar verkeer. Daarover moeten goeie afspraken gemaakt worden met de transportsector”, zegt Mieke Nolf.

Draagvlak

“Het is belangrijk dat het volledige stadsbestuur en de voltallige oppositie zich achter deze aanpak schaart. Dit plan is in volle voorbereiding door de diensten van Stad Gent. We hebben onze input hiervoor reeds gegeven. Maar we willen vooral een daadkrachtig plan en geen slappe koffie. Fietsen is ook onze toekomst en zorgt voor minder files, CO2-uitstoot, ongezonde lucht, ongevallen en zelfs overgewicht. In de wijk wordt gelukkig nog volop gefietst en gestept. Het is tijd dat dit ook veilig kan”.

Schepen Filip Watteeuw beloofde om extra werk te maken van het charter om zwaar werfverkeer op bepaalde momenten van de dag uit fietsgevoelige routes en schoolomgevingen te halen. “Maar we moeten nog overleg plegen met alle partners. Dat zal binnenkort gebeuren", aldus Watteeuw.