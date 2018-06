20 panden ontruimd sinds nieuwe kraakwet 20 juni 2018

02u35 0 Gent Sinds de veelbesproken 'kraakwet' in werking trad in november van vorig jaar, zijn er in Oost-Vlaanderen twintig panden ontruimd. Dat blijkt uit cijfers die het parket Oost-Vlaanderen gisteren bekendgemaakt heeft.

Om de kraakwet was in het najaar van 2017 veel te doen. Het binnendringen in onbewoonde panden was lang niet strafbaar. Wie krakers uit zijn woning wilde zetten, had nauwelijks juridische hefbomen. Het veroorzaakte enkele fel gemediatiseerde kraken in het Gentse, met als hoogtepunt de bezetting van een oud café op het Stapelplein. Volgens de eigenaar was dat pand bewoond, volgens onder meer burgemeester Daniël Termont was dat niet zo. Het pand werd zelfs aangevallen door enkele heethoofden.





Twee veroordelingen

De wet van 18 oktober moest duidelijkheid scheppen. Ook binnendringen in 'onbewoonde panden' was sindsdien strafbaar als er een klacht ingediend werd. Krakers moesten op relatief korte termijn uitgezet kunnen worden en bovendien strafrechterlijk veroordeeld. Na 7 maanden kraakwet werden al 18 onbewoonde panden ontruimd. In 2 gevallen greep de politie ook in bij een bewoond pand. Daarvoor veroordeelde de correctionele rechtbank al twee krakers. Een andere groep krakers verschijnt eerstdaags voor de raadkamer.





"Probleem opgelost"

Egbert Lachaert (Open Vld), die hoofdauteur is van de wet, is tevreden dat de wet in Oost-Vlaanderen zo strikt toegepast wordt. "Het parket speelt kort op de bal, want in Gent was het probleem uit de hand gelopen. Ik hoor ook bij het OCMW dat er eigenlijk geen gevallen meer zijn van storende kraken in Gent."





Vijftien van de twintig ontruimde panden bevinden zich in Gent. "Er leven natuurlijk soms nog mensen in onbewoonde panden, maar er wordt geen klacht ingediend en dan is er ook geen probleem", zegt Lachaert. "De wet heeft een fel ontradend effect, dat merken we, en daardoor is het kraakprobleem in Gent de facto opgelost." (OSG)