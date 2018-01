20 kilo coke besteld en toch vrij MISLUKTE DEAL 'REDT' EX-UITBATER CULTURE CLUB EN JEUGDVRIEND JURGEN EECKHOUT

02u52 0 RV Het artikel in de krant van 5 december vorig jaar. Gent Twee jeugdvrienden, onder wie de voormalige uitbater van de Culture Club in Gent, zijn vrijgesproken voor een resem mislukte drugsdeals. Zo betaalden ze maar liefst 200.000 euro voor 20 kilogram coke, maar in plaats daarvan leverde de 'dealer' snelbouwstenen. Net omdat ze opgelicht zijn, sprak de Gentse strafrechter hen vrij.

De bal ging een tweetal jaar geleden aan het rollen in het kasteel van Vinderhoute, op een decadent feestje met drugs en escortes. Een van de fuifnummers was Kris G., de voormalige uitbater van de bekende Gentse dancing Culture Club. Hij werd er aangesproken door Ali A., die hij nog kende van het uitgaansleven. A. chanteerde hem en vroeg 200.000 euro voor een drugsdeal met 20 kilogram coke, anders zou hij G.'s vrouw inlichten over het bezoek van haar man aan het seksfeest. Kris G. had dat geld niet en schakelde de hulp in van zijn gefortuneerde vriend Herbert H., de voorzitter van een Izegemse tennisclub.





H. en A. spraken af op de parking van de tennisclub in Izegem, waar de 'dealer' de som overhandigd kreeg in een sportzak. Dat zou niet te hard opvallen. Diezelfde namiddag nog kon H. de drugs ophalen op de parking van het Van der Valkhotel in Drongen. Alleen zaten in de koffer witte snelbouwblokken met wat poeder. "Ali A. tipte de politie anoniem over de 'drugsdeal' en liet bij H. uitschijnen dat het geld en de drugs in beslag waren genomen door de politie", klinkt het in het vonnis van rechter Anthony Van Mol. H. verklaarde dat hij nadien nog eens 70.000 euro overhandigde aan A. voor een nieuwe lading drugs. Uiteindelijk liep A. tegen de lamp toen hij de nieuw bestelde drugs via Facetime toonde aan een ongeruste H. Net op dat moment viel de politie immers binnen.





Laakbaar

Ondanks dat H. en G. wel degelijk hadden ingestemd om twintig kilogram coke te kopen en ze er ook voor betaald hadden, worden ze toch vrijgesproken voor de drugsfeiten. "Het is buiten hun wil dat ze niet in het bezit zijn gekomen van de 20 kilogram cocaïne", duidt de rechter. "Het strafdossier heeft geen elementen opgeleverd waaruit blijkt dat ze concrete handelingen hebben gesteld om de drugs effectief aan te kopen. Er is ook geen sprake van een vereniging. Ze worden daarom ontslagen van rechtsvervolging, maar hun feiten zijn moreel wel zeer laakbaar." Ze mogen dus bijna blij zijn dat Ali A. hen had opgelicht en ze geen coke, maar wel snelbouwstenen gekregen hebben. Want bouwstenen kopen is niet illegaal.





Geld kwijt

Het geld is H. dan weer wel kwijt. A. heeft van die 200.000 euro 53.000 euro witgewassen. Enkel dat deel is verbeurd verklaard. Volgens de rechtbank werkten A. en zijn drie kompanen zeer georganiseerd. "Hij ging zo ver om de politie te tippen over een drugsdeal die hij zelf in gang had gezet. Dergelijke ripdeals kunnen echter aanleiding geven tot afrekeningen. A. kreeg dan ook 40 maanden cel en de maximumboete van 18.000 euro voor oplichting. Zijn drie kompanen kregen gevangenisstraffen die schommelen tussen de 8 maanden en 14 maanden.