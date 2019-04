20 en 22 jaar cel voor doodslag op Joyce Sparenberg Jeffrey Dujardin

08 april 2019

15u18

Bron: Belga 7 Gent De assisenrechtbank van Henegouwen veroordeelt Joel Dopchie tot 20 jaar gevangenisstraf en Guillaume Lecharlier tot 22 jaar gevangenisstraf voor de diefstal van het drugs en geld met de verzwarende omstandigheid de doodslag op Joyce Sparenberg, gepleegd op 28 maart 2017 in Gent. De juryleden erkenden de verzachtende omstandigheden ten gunste van de twee jongemannen.

De 28-jarige Joyce Sparenberg werd op 28 maart 2017 in haar appartement aan de Neermeerskaai in Gent met twintig messteken om het leven gebracht. Die dag waren de twee Henegouwers met de trein uit Bergen naar Gent getrokken om er ketamine te kopen, een snelwerkend verdovingsmiddel dat wordt gebruikt bij chirurgische ingrepen maar de laatste jaren als drug opduikt in het uitgaansmilieu. Daders en slachtoffer waren gekende figuren bij rave parties.

Twintig messteken

Guillaume Lecharlier was voor de feiten als koper al driemaal bij Joyce Sparenberg langs geweest. Na het proeven van de koopwaar en het afspreken over de prijs, vielen de twee mannen het slachtoffer aan en brachten haar met twintig messteken in de nek en de borststreek om het leven. Het stoffelijk overschot werd drie dagen later gevonden. De daders, die een treinticket op de plaats delict hadden achtergelaten, werden snel geïdentificeerd.

Op de slotdag van het proces vorderde advocaat-generaal Marc De Brackeleer tussen 20 en 25 jaar cel voor Joël Dopchie, die bekentenissen had afgelegd dat hij het slachtoffer had vastgehouden, en tussen 25 en 30 jaar cel voor Guillaume Lecharlier. “Lecharlier is een gevaarlijke persoon. Hij heeft weinig empathie of zelfbeheersing en is een grote narcist. Dat hij opgroeide in een slechte omgeving geeft hem nog geen vergunning om te doden”, besloot hij.

De advocaten van Dopchie vroegen om rekening te houden met zijn achtergrond en de verzachtende omstandigheden. Hij gaf vrijdag een versie van de feiten, die ook door de jury als geloofwaardig werd gezien. “Hij had weinig contact met zijn vader. Op zijn 12 jaar proefde hij al van de drugs, hij probeerde een leegte te vullen”, zei zijn advocaat Valerie Bailey. De verdediging van Lecharlier vond een straf van 30 jaar cel te zwaar. “De straf moet repressief en educatief zijn”, drong Sven Mary aan. “Hij zal het vonnis accepteren, werken aan zichzelf en hij zweert nooit meer drugs te gebruiken.”



De jury hield uiteindelijk rekening met de verzachtende omstandigheden en gaf hen een celstraf van 20 en 22 jaar.