2 miljoen vermogensvoordeel door sociale dumping: Werknemers sliepen in huis zonder verwarming of elektriciteit Wouter Spillebeen

26 november 2018

18u10 0 Gent Twintig vrachtwagens van een transportbedrijf in de Gentse haven zijn zondag in beslag genomen na een uitgebreid onderzoek naar sociale dumping. De Sloveense zaakvoerder wordt verdacht van onder andere mensenhandel en zou zo’n 2 miljoen euro rijker geworden zijn door de Belgische arbeidswetgeving te omzeilen. De chauffeurs leefden in erbarmelijke omstandigheden op het bedrijventerrein.

Nadat het arbeidsauditoraat informatie kreeg over wanpraktijken in het bedrijf in de Veeweg in Gent, is een onderzoek opgestart. Cartec, het transportbedrijf waar het gerecht de pijlen op richtte, is op papier een Sloveens bedrijf, maar in de praktijk wordt alles vanuit België geregeld. Zo kon het bedrijf de Belgische arbeidswetgeving omzeilen, lagere lonen uitkeren en geen sociale zekerheidsbijdragen betalen. “Het vermogensvoordeel wordt op ongeveer 2 miljoen euro geraamd”, klinkt het bij het arbeidsauditoraat.

Chauffeur op hotel

Bij de inval van zondag door de Scheepvaartpolitie Gent, de Scheepvaartpolitie Antwerpen, de Federale Wegpolitie Oost-Vlaanderen en verschillende sociale inspectiediensten, werden ongeveer vijftien chauffeurs aangetroffen die in een conciërgewoning op het bedrijventerrein verbleven, waar ze geen elektriciteit of verwarming hadden. Ze sliepen op matrassen op de grond en werkten tussen elf en twaalf uur per dag, zeven dagen per week.

De chauffeurs kregen hulp aangeboden als slachtoffer van mensenhandel, maar die weigerden ze. “De zaakvoerder heeft dan meteen het bevel gekregen om de chauffeurs een beter onderdak te geven”, duidt Michèle Deconynck, substituut-arbeidsauditeur in Gent. “Hij heeft dat intussen gedaan. Enkelen van hen zijn in een hotel ondergebracht en anderen bij de zaakvoerder thuis. Het is in elk geval niet de bedoeling dat ze nog terugkeren naar hun vorige verblijfplaats. Die is verzegeld.”

Niet aangehouden

Twintig vrachtwagens zijn door het arbeidsauditoraat in beslag genomen en staan momenteel vast op het bedrijventerrein. “Dat merken we nu wel, maar van de wanpraktijken die gaande waren, wisten we niets”, klinkt het bij een naburig bedrijf. “We zagen wel dat mensen woonden in het villaatje op het terrein, maar we wisten niet dat het er zo aan toe ging.”

Het arbeidsauditoraat wil de zaak voor de rechter brengen. “De zaakvoerder is momenteel niet aangehouden, maar het is wel de bedoeling dat er een rechtszaak komt”, aldus Deconynck.