2 jaar cel voor zakkenrollers Gent-Sint-Pieters: "Het geld dat ik met gestolen gsm's verdien, weegt op tegen tijdelijke arrestatie" Sam Ooghe

25 januari 2019

19u26 0 Gent Twee zakkenrollers zijn deze voormiddag naar de gevangenis gestuurd omdat ze in september gsm’s stalen van reizigers in het station Gent-Sint-Pieters. Het duo pleegde ook in het buitenland al heel wat misdrijven.

“Ioan C.? Die ken ik niet.” Dat is wat beklaagde George M. in september vorig jaar verklaarde aan de politie. Er waren nochtans zeer sterke aanwijzingen dat M. samen met Ioan C. verschillende reizigers van hun gsm hadden beroofd in Gent-Sint-Pieters, volgens een strak georganiseerd plan.

Lang konden de beklaagden niet blijven ontkennen. Uit gsm-lezingen bleek dat de twee elkaar wel degelijk kenden, en ook de camerabeelden spraken boekdelen. Er was zo te zien hoe George M. en Ioan C. een vrouw insloten op de roltrap. M. kon onopvallend de gsm stelen, inwikkelen in wit papier en achterlaten bij een vuilnisbak. Even later zou C. de gsm ophalen. De iPhone belandde razendsnel op de zwarte markt, via contacten in Brussel. Binnen de week werd het toestel getraceerd in Marokko. C. en M. pleegden nog minstens één ander diefstal in het station.

Daarmee waren de twee niet aan hun proefstuk toe. In het buitenland werden ze al veroordeeld voor gelijkaardige diefstallen en andere vermogensdelicten. Dat ze een gevoel van straffeloosheid hebben, blijkt uit de verklaringen van een van de dieven aan de politie. “Het geld dat ik verdien met die gestolen gsm’s, weegt op tegen een tijdelijke arrestatie", klonk het. In België was het strafblad van de dieven nog blanco, maar dat kon rechter Caroline Blomme niet deren. Ze veroordeelde beide mannen tot twee jaar effectieve celstraf. Aan het slachtoffer van de iPhone-diefstal moeten de veroordeelden 1.450 euro betalen.