2,5 kilometer fietspad in groenzone van 32 hectare 22 mei 2018

Een nog ongekend natuurgebied dat zicht uitstrekt over Wondelgem en Mariakerke heeft nu een fietspad van 2,5 kilometer lang. Het leidt fietsers van de Liefkensstraat in Wondelgem tot aan de N9. Het is een mooi en vooral veilig alternatief voor de R4 of de Botestraat. Afgelopen zaterdag werd het pad 'ingefietst' door de schepenen Filip Watteeuw (Groen) en Rudy Coddens (sp.a), vergezeld door een hoop buurtbewoners en enkele tevreden leden van de fietsersbond. "Het groengebied is nog in volle ontwikkeling", zegt Coddens. "Het wordt ruim 66 voetbalvelden groot, en sluit met een berm van 5 meter hoog de bewoning van de R4 af." Van het fietspad zelf zal nog een aftakking worden gemaakt naar de voetbalvelden van KSCE Mariakerke die vlakbij liggen. (VDS)