2.023 handtekeningen voor meer parkeerplaatsen 17 april 2018

02u50 0 Gent Handelaars en bewoners uit de omgeving van het Heilig Hartplein in Sint-Amandsberg hebben 2.023 handtekeningen ingezameld om meer parkeerplaatsen te garanderen op het plein. Ze werden gisteren overhandigd aan schepen van stadsontwikkeling Sven Taeldeman (sp.a). De stad wil het aantal parkeerplaatsen er terugbrengen van 49 naar 10.

"Alleen al de Kring in Sint-Amandsberg telt twintig verenigingen die gebruik maken van de zaal. En dat zijn zeker niet allemaal verenigingen met jonge mensen die met de fiets komen, hé. Daar zijn mensen op leeftijd bij die wel met de wagen moeten komen. Daar worden ook begrafenissen gehouden en er zijn handelszaken in de buurt die klanten krijgen van ver buiten Sint-Amandsberg. Met tien parkeerplaatsen komen we gewoon niet toe. We denken dat dertig à vijfendertig parkeerplaatsen toch een minimum moet zijn. We hebben onze petitie bij de handelaars gelegd en de mensen kwamen speciaal naar die winkels om ze te ondertekenen. Dit leeft heel erg in onze wijk", klinkt het bij de actievoerders uit Sint-Amandsberg.





Dorpsplein

Schepen van stadsontwikkeling Sven Taeldeman nam de petitie in ontvangst en reageerde. "We willen van dat plein een écht dorpsplein maken", zegt hij. "Garanties dat het aantal parkeerplaatsen één op één blijft, kan ik niet geven. Maar we zijn wel aan het kijken om in de omgeving plaatsen aan te bieden ter compensatie. Daar zijn we nu mee bezig", zegt hij.





(EDG)