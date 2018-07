1999 - Verwonderde blikken vanuit Klein Turkije Gentse Feesten DE OUDE DOOS VAN PATRICK 03 juli 2018

De ene openingsact van de Gentse Feesten blijft al meer bij dan de andere.





In 1999 had de stad een voltreffer met de spectaculaire koorddans-act van Michel Menin. Een touw werd gespannen tussen de Sint-Niklaaskerk (76 meter hoog) en het Belfort (95 meter hoog) en daar wandelde Menin voetje voor voetje over. Een massa volk vergaapt zich aan het spektakel vanuit Klein Turkije. Daar stonden toen nog geen terrassen, maar wel een hele reeks eetstanden. (EDG)