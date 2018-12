19 voertuigen getakeld onder viaduct Gentbrugge Didier Verbaere

22 december 2018

12u50 0

De politie liet zaterdagmorgen om 10 uur 19 voertuigen takelen van de park-and-ride onder het viaduct van de E17 in Gentbrugge. Er werd een parkeerverbod ingesteld nadat er woensdagochtend een stuk beton door het dak viel van een bus op de steltplaats van De Lijn. Sindsdien werd de parking afgesloten en spoorde de politie de eigenaars van de wagens op om hen te melden dat hun voertuig weg moest. Zaterdagochtend bleven er nog 17 auto’s en 2 mobilhomes achter. Deze werden weggesleept door verschillende takeldiensten. “De eigenaars van de wagens die hier reeds stonden voor het parkeerverbod werd afgekondigd, zullen niet moeten betalen voor de takeling. Vermoedelijk zijn het mensen die op reis zijn en die niet konden bereikt worden. Wie na het afkondigen van het parkeerverbod nog parkeerde, zal uiteraard wel opdraaien voor de kosten”, meldt de politie. Rond de middag was de hele parking vrijgemaakt.

Het viaduct in Gentbrugge kwam in juli al onder verhoogd toezicht nadat betonrot was opgetreden. De brug wordt pas in 2020 gerenoveerd en regelmatig vielen er al brokstukken naar beneden. Vorige week liet het Agentschap Wegen en Verkeer nog op twee plaatsen netten bevestigen aan de onderzijde van het viaduct. Die zorgen voor extra bescherming in twee risicozones waar in het verleden stukjes beton waren losgekomen.

Het Agentschap meldde eerder al dat er verschillende nieuwe maatregelen komen voor de wegen onder en langs het viaduct. Zo blijft de Brusselsesteenweg open voor auto- en tramverkeer, maar voor fietsers en voetgangers komt er een tijdelijke beschermende constructie. Begin volgend jaar komen daar netten, zodat fietsers en voetgangers vanaf dan weer hun normale weg kunnen volgen.