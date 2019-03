19-jarige verdachte aangehouden voor moord op Afghaanse man in Gent Jeroen Desmecht

28 maart 2019

16u36 0 Gent Een 19-jarige man met de Afghaanse nationaliteit is vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter op verdenking van de moord voorbije zaterdag in de Baudelostraat in Gent.

Het parket van Oost-Vlaanderen communiceerde donderdag over de feiten. Een Afghaanse man (19), zonder gekende woon- of verblijfplaats, is vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Hij wordt verdacht van de moord op R.S., een Afghaanse man van 36 jaar.

Het slachtoffer werd zaterdag met verschillende messteken om het leven gebracht. Wellicht werd de man na een ruzie gedood, maar dat kan voorlopig nog niet bevestigd worden. Onder andere het afstappingsteam en het labo kwamen ter plaatse, net zoals het parket en de onderzoeksrechter. Er werd ook een wetsdokter aangesteld om het lichaam van de dertiger te onderzoeken.