187 bestuurders met te zware voet bij snelheidscontrole Jeffrey Dujardin

05 november 2018

16u33 3

De Gentse politie organiseerde zondag een snelheidscontrole van 14 uur tot 2 uur op de Gasmeterlaan en de Koopvaardijlaan. Van de 1.469 voertuigen die passeerden aan de Gasmeterlaan (zone 50), reden er 92 te snel (6,2 procent). Van één bestuurder werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken. De hoogste snelheid die gemeten is, was 96 kilometer per uur. Er werd bovendien één speekseltest afgenomen die positief was voor cannabis en amfetamines, de bestuurder bleek ook geen rijbewijs te hebben. Daarnaast kregen nog dertien bestuurders een boete voor andere overtredingen.

Tijdens de controle op de Koopvaardijlaan passeerden 761 voertuigen, waarvan er 95 (12,4 procent) te snel reden. Eén laagvlieger werd gevat met 99 kilometer per uur in de bebouwde kom. Ook hier werd één rijbewijs onmiddellijk ingetrokken. Op de Koopvaardijlaan werden bovendien 181 alcoholtests afgenomen. Drie bestuurders hadden als resultaat ‘positief’. Hun rijbewijs werd voor 6 uur ingehouden en zij mogen een fikse boete verwachten. Zeven bestuurders kregen een boete voor andere verkeersinbreuken.