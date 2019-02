18 mensen moeten meeste kwetsbaren naar juiste zorg toeleiden Proefproject met ‘community health workers’ gestart Sabine Van Damme

20 februari 2019

18u53 0

Sinds 1 februari heeft de stad 18 mensen rondlopen die op zoek gaan naar de meest kwestbaren. Bedoeling is hen toe te leiden naar de juiste, vooral medische, zorg. Het zijn vrijwilligers, die een aanvulling vormen op het professionele circuit. Het proefproject loopt één jaar.

“In het buitenland lopen er al projecten met Community Health Workers, kortweg CHW’s, en die blijken een succes te zijn”, stelt Anne Schiettekatte (sp.a). “Ook in de stad Gent zouden die CHW’s veel werk kunnen verrichten, om de meest kwetsbare mensen toe te leiden naar de juiste gezondheidszorg.”

Schepen Rudy Coddens, bevoegd voor armoedebestrijding, heeft op dat vlak alvast goed nieuws. “Sinds 1 februari loopt er een pilootproject in Gent met CHW’s”, zegt hij. “We hebben een team met 18 beschikbare mensen samengesteld. Zij zullen werken op vrijwillige basis, en hebben daarnaast meestal nog een andere, professionele bezigheid. We hebben hen een korte maar krachtige opleiding gegeven, onder meer over communicatieve vaardigheden, deontolofie en regelgeving, maar ook wegwijs in het zorglandschap.”

Ook in de stad Gent zouden die CHW’s veel werk kunnen verrichten, om de meest kwetsbare mensen toe te leiden naar de juiste gezondheidszorg Anne Schiettekatte

In het team zitten vandaag 3 sociale gidsen, 1 ervaringsdeskundige , 3 sleutelfiguren uit een specifieke gemeenschap, 1 palliatief verpleegkundige vanuit een ziekenhuis AZ Jan Palfijn en verschillende vrijwilligers uit armoede en welzijnsorganisaties (9 van vzw De Tinten, 1 van de Zuidpoort en 1 van Poco Loco). Samen met de UGent werd een DOE-boek uitgewerkt met alle info die CHW-ers nodig hebben om hun functie en opdrachten uit te voeren. Allemaal kunnen ze persoonlijke ondersteuning krijgen van een coördinator, als ze dat wensen, en er zijn nog opleidingen op maat en tussentijdse evaluaties gepland.

“Er zijn heel wat organisaties die de CHW-ers wensen in te schakelen voor hun cliënten of patiënten”, zegt Coddens. “Het gaat dan bijvoorbeeld om armoedeorganisaties zoals De Tinten, De Fontein, Bmlik en Zuidpoort, maar ook de dienst Outreachend werken, de 11 lokale dienstencentra en het brugteam van het CAW. Ook de zorgverstrekkers zelf zijn vragen de partij. Dat zijn dan 2 ziekenhuizen, Jan Palfijn het het UZ, maar ook de 4 wijkgezondheidscentra, en 3 groepspraktijken van huisartsen.”

Het project is pas gestart, en de eerste opdrachten worden nu opgenomen. De wetenschappelijke opvolging wordt ondersteund door de vakgroep eerstelijnsgezondheidszorg van de UGent, en verschillende UGent-studenten worden aan de hand van thesisopdrachten mee ingezet.