18% meer reizigers op nachtbussen 28 februari 2018

02u53 0 Gent In 2017 vervoerden de Gentse nachtbussen een recordaantal reizigers: 157.450 of bijna 18% meer dan in 2016. "Een spectaculaire stijging", vindt Vlaams Parlementslid Joris Vandenbroucke (sp.a), die meteen ook pleit om het aanbod te verlengen tot 2 uur 's nachts.

Vandenbroucke vroeg de cijfers op bij minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). Het Gentse nachtnet zoals het vandaag bestaat, is ingevoerd in oktober 2014. Vlaanderen betaalt 900.000 euro van de kosten, de stad Gent legt 200.000 euro per jaar bij. In 2015 was het met 123.172 reizigers meteen een succes. In 2016 waren dat er 133.491 nog eens 8,4% meer. In 2017 - met het circulatieplan - werden 157.450 reizigers geteld, een stijging van 17,9%. Van 2015 naar 2017 is dat zelfs een stijging van net geen 30%.





"Het is een goede zaak dat de bezoekers van onze stad ook 's nachts steeds vaker het openbaar vervoer gebruiken", vindt Vandenbroucke. Hij pleit ervoor om de bediening op het nachtnet op vrijdag- en zaterdagavond te verlengen tot 2 uur. Vandaag rijden de bussen maar tot 1 uur. Uit het antwoord van de minister blijkt nog dat de nachtlijnen N1 (Gent-Sint-Pieters - Wondelgem) en N4 (Gent-Sint-Pieters - Moscou) goed zijn voor de helft van de gebruikers.





Vrijdag- en zaterdagavond zijn de populairste dagen, dan stapt 40% van het wekelijks aantal reizigers op de nachtbus. (VDS)