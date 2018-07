18.500 Duivelsfans op de Feesten 16 juli 2018

Wie dacht dat de 'troostfinale' voor de derde plaats op het WK geen volk meer op de been zou brengen, zat er redelijk ver naast. Liefst 18.500 voetbalsupporters verzamelden op 7 verschillende pleinen om voetbal te kijken in de brandende zon. Bij Bata overwogen ze even om het publiek te laten stemmen over de uitzending van het WK of een herhaling van FC De Kampioenen, maar toen een horde voetbalfans het plein inpalmden, kozen ze toch maar wijselijk voor voetbal.





(EDG/VDS)