179 extra plaatsen in stedelijk basisonderwijs Yannick De Spiegeleir

14 februari 2019

19u34 0

Er komen volgend schooljaar 179 extra plaatsen bij in het stedelijk basisonderwijs. Dat meldt schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen). De extra plaatsen zullen gecreëerd worden in de nieuwe school De Melopee aan de Oude Dokken, de nieuwbouw van Het Eiland in Malem. Ook Hippo’s Hof, De Klavertjes en het Tandwiel tekenen voor een extra groei.