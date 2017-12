16 procent bestuurders beschonken 02u52 1

De Gentse politie heeft donderdagnacht elf bestuurders betrapt die te veel gedronken hadden in de Papegaaistraat in Gent. In totaal controleerde ze 69 bestuurders. Een van hen moest zijn rijbewijs afgeven voor vijftien dagen. Een andere bestuurder was onder invloed van cocaïne. Ook hij moet zijn rijbewijs vijftien dagen missen. De betrapte bestuurders zullen zich allen voor de politierechter moeten verantwoorden. (JEW)