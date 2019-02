16 mensensmokkelaars staan terecht in Gent: ‘kopstuk’ A.L. riskeert 768.000 euro boete en 8 jaar celstraf Jeroen Desmecht

25 februari 2019

15u46 0 Gent Wel 16 verschillende personen stonden vandaag terecht voor de correctionele rechtbank in Gent. Het proces is het Belgische luik van een internationaal onderzoek naar mensenhandel, waar onder andere ook Frankrijk, Nederland, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk aan meewerken. De twee vermeende kopstukken riskeren respectievelijk 8 jaar en 5 jaar celstraf. De modus operandi van de internationale bende mensensmokkelaars is opvallend. Zo werkten ze met speciaal uitgeruste voertuigen met onder meer valse dubbele deuren achteraan en openingen in laadruimtes.

De zestien beklaagden worden verdacht van grootschalige mensensmokkel. De bende smokkelde mensen uit Afghanistan, Pakistan en Vietnam naar Europa en bracht de migranten via Bulgarije, België, Frankrijk en Nederland naar het Verenigd Koninkrijk. In totaal werden 110 transporten in beeld gebracht, waarvan er 50 werden onderschept.

Op 19 december leverde de Bulgaarse overheid een 41-jarige Bulgaar uit, die wordt beschouwd als de leider van de Belgische cel van de internationale smokkelbende. Voor beklaagde A.L. vraagt het parket nu een celstraf van 8 jaar, 768.000 euro boete en een verbeurdverklaring van een bedrag van 135.600 euro. Ook A.M.D., die volgens het parket net zoals A.L. een leidinggevende rol heeft in de organisatie, riskeert een celstraf van 5 jaar en een boete van 120.000 euro. Voor hem vraagt het parket een verbeurdverklaring van een bedrag van zo’n 22.000 euro. Ook de andere 14 beklaagden riskeren een effectieve celstraf van minstens één jaar.

Compartimenten in bestelwagens

Ze zouden onder andere garagisten uit Zelzate en Hamme betaald hebben om geheime compartimenten in bestelwagens te bouwen zodat ze ongezien migranten konden transporteren. Dat gebeurde met een valse dubbele deur achteraan of een opening in de laadruimte, waaronder een smalle bak werd gemaakt waarin mensen gepropt werden. “Inventief maar degoutant”, zei de advocaat van het federaal migratiecentrum Myria daar vandaag over.

De rechtszaak kwam op 10 januari voor de eerste keer voor in de rechtbank, maar toen vroeg een van de advocaten uitstel omdat zijn cliënt nog uitgebreide verklaringen wilde afleggen. 30 januari stond de zaak opnieuw op de agenda, maar opnieuw werd er uitstel verleend omdat er een nieuwe verdachte was in de zaak.

Meer informatie volgt.