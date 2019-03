16-jarige autobestuurder scheurt met 103 km/u door bebouwde kom: “Controles zijn én blijven een noodzaak” Jeroen Desmecht

24 maart 2019

16u39 0 Gent De Gentse politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag opnieuw een C.R.A.S.H.-actie georganiseerd. Er werden in totaal 153 laagvliegers gevat. Eén onder hen, een bestuurder van amper 16 jaar oud, maakte het zondagochtend wel héél bont: hij passeerde de lens met een snelheid van 103 kilometer per uur in een zone 50.

De snelheidscontroles vonden zondagochtend plaats op de Franklin Rooseveltlaan en op de stadsring aan Dok-Zuid. Op beide plaatsen geldt een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur. In totaal passeerden 719 wagens de lens. 153 onder hen — ongeveer 21 procent — reden te snel. Elf voertuigen kwamen in aanmerking voor een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs. Zeven onder hen konden ter plaatse niet worden gevat. Van de 4 overige, moesten er 3 voor vijftien dagen hun rijbewijs inleveren. Dat lag bij de laatste laagvlieger wat moeilijker: de bestuurder, amper 16 jaar jong, knalde met 103 kilometer per uur door de bebouwde kom aan Dok-Zuid. Zijn wagen werd onmiddellijk in beslag genomen.

Bijna 10 procent onder invloed

Voor de alcohol- en drugscontrole hield de politie dit weekend halt aan de buurt rond het Zuid en later ook aan de stadsring. Zo controleerde ze aan de Gustaaf Calierlaan, de Zuidparklaan, de Nieuwewandeling en Dok-Noord.

In totaal werden 527 bestuurders gecontroleerd op intoxicatie. Bijna één tiende van hen bleek effectief onder invloed te rijden: 44 personen hadden een glaasje te veel op, 4 bestuurders reden onder invloed van drugs én 2 personen legden zowel een positieve adem- als speekseltest af. Twintig rijbewijzen werden voor 6 uur ingehouden, nog eens twintig voor drie uur. Acht bestuurders mochten hun rijbewijs ineens voor 15 dagen inleveren. 2 gecontroleerden bleken geen rijbewijs te bezitten: hun voertuigen zijn voor 12 uur in beslag genomen. Eén buitenlandse bestuurder mocht ter plaatse een consignatie betalen van 1.260 euro.

“Deze cijfers tonen aan dat controles een noodzaak zijn én blijven”, klinkt het bij de Gentse Flikken. “De Verkeersdienst van Politie Gent zal ook in de (nabije) toekomst controles blijven uitvoeren. Veiligheid in het verkeer is en blijft een prioriteit voor onze zone.”