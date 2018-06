16- en 17-jarigen mogen stemmen (maar het telt niet mee) 19 juni 2018

02u34 0 Gent De stad Gent lanceert een opmerkelijk proefproject. Alle 5.000 jongeren van 16 en 17 jaar oud krijgen een oproepbrief om te stemmen in oktober. Hun stem zal niet officieel meetellen, maar de stad wil weten of jongeren effectief willen stemmen, en gaat hen in één beweging bevragen.

Het jongerenstemrecht werd op federaal niveau weggestemd, maar de Gentse rechtenstudent Ergys Brocaj (20) van jongerenbeweging My Utopia vroeg aan het stadsbestuur om het idee niet zomaar af te voeren. "Dus hebben we met verschillende diensten samen gezeten", zegt schepen van burgerzaken Sofie Bracke (Open Vld). "Zo kwamen we tot de oplossing dat de jongeren digitaal zullen kunnen stemmen, via een QR-code of fysiek in stemhokjes met een unieke code. Stemmen zal kunnen van 25 september tot 10 oktober, maar de resultaten blijven geheim tot ook de échte stembusgang op 14 oktober voorbij is. Zo is er zeker geen beïnvloeding."





Scholen zullen actief meewerken door aan 16-plussers les te geven over de democratie. "Bij de stemming zullen de jongeren ook hun mening kunnen geven over drie thema's", zegt onderwijsschepen Decruynaere (Groen). "Mobiliteit, vrije tijd en inrichting van de publieke ruimte. De stem van de jongeren telt misschien niet officieel mee, maar het volgende bestuur krijgt zo meteen de visie van de jongeren mee." De stad hoopt met een geslaagd proefproject Vlaanderen over de streep te trekken voor stemrecht vanaf 16 jaar, en ook voor digitaal stemmen via QR-codes. (VDS)