15 maanden met uitstel voor Gentenaar na aanranding van petekind: “Ze had jeuk, ik wou gewoon even krabben” JDG

11 maart 2019

13u16 1 Gent 15 maanden met uitstel en ontzetting uit de burgerrechten. Dat is de straf die een 55-jarige man uit Gent maandagvoormiddag opliep nadat hij zijn petekind heeft aangerand. De man zou onder andere zijn intieme delen tegen het slachtoffer hebben gedrukt toen ze bij hem bleef overnachten. “Ze had jeuk, ik wou gewoon even krabben”, verdedigde de man zich tijdens de behandeling.

De feiten vonden plaats in de nacht van 16 op 17 augustus in de caravan van de man in het Gentse. Het meisje wou bij haar peter overnachten. Er was maar één bed in de caravan, waarna de twee beslisten om samen te slapen. Vervolgens zou de beklaagde zijn (meerderjarige) petekind hebben betast. Hij zou ook zijn intieme delen tegen het lichaam van het meisje hebben gedrukt.

Eind februari moest de vijftiger zich verdedigen voor de correctionele rechtbank in Gent. De verdediging erkende toen dat er sprake is van grensoverschrijdend gedrag, namelijk het delen van het bed, maar ontkende wél dat de vijftiger het slachtoffer heeft aangerand. “Ze zei me dat ze jeuk had, ik wou gewoon over haar rug krabben.”

Sms’jes

Maar de sms’jes die het meisje die nacht naar een vriendin van haar moeder stuurde, vertellen een ander verhaal. “Hij zit aan mijn lijf en wil mijn broek aftrekken”, staat er onder andere te lezen. De rechter oordeelde dan ook dat de vijftiger wel degelijk schuldig is, en legde hem maandag een celstraf van 15 maanden met uitstel op. Hij wordt bovendien ontzet uit zijn burgerrechten.