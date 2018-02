15 klachten sinds invoering nieuwe kraakwet 24 februari 2018

Sinds de nieuwe kraakwet van 18 oktober 2017 zijn er bij het parket Oost-Vlaanderen 15 klachten binnengekomen. Dat meldt het parket. Wie een bewoond pand kraakt, riskeert twee jaar cel. De eigenaar moet wel zelf klacht indienen, de politie kan dus niet op eigen inititatief ingrijpen. Sinds de invoering van de wet verwerkte het parket één klacht over een bewoond pand. Een moeder en zoon uit het Gentse waren tijdelijk ingetrokken bij een vriend. Toen die overleed, bleef het duo er wonen. De eigenaars dienden klacht in en de moeder en zoon werden gearresteerd. De vrouw kreeg zeven maanden cel, haar zoon verkreeg de gunst van de opschorting. De 14 andere klachten in Oost-Vlaanderen hadden betrekking op onbewoonde panden in Evergem (1), Sint-Niklaas (1), Gavere (1), Lokeren (1) en Gent (10). De krakers in de Gentse Braempoort hebben nog tot dinsdag om beroep aan te tekenen. Doen ze dat niet, dan moet de politie ingrijpen. (OSG)