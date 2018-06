14 maanden cel na belaging gepensioneerd koppel voor paard 12 juni 2018

02u35 0 Gent Een Gents koppel kreeg gisteren veertien maanden cel met uitstel en 800 euro boete omdat het anderhalf jaar lang een gepensioneerd koppel uit Sint-Denijs-Westrem gestalkt heeft. Reden? Ze mochten niet zorgen voor het paard van de gepensioneerden, Sofie. "Hopelijk kunnen mijn ouders nu genieten van hun oude dag", zegt zoon Dirk.

Het Gentse koppel hield van het paard alsof het zijn eigen kind was en begon het, tegen de zin van de eigenaars, te voederen. Het koppel stapte daarop naar de politie en diende onterecht een klacht in voor dierenmishandeling. De eigenaars probeerden dan maar zoveel mogelijk Sofie te verstoppen en verkochten uiteindelijk, na tien jaar ervoor te hebben gezorgd, het paard in de hoop dat de rust zou terugkeren.





Niet dus. "Mijn vader werd in de supermarkt met de dood bedreigd. Ze gooiden met rotte eieren naar onze gevel, hingen een bordje 'te koop' aan het huis van mijn ouders en stelden dat de opbrengst bestemd was voor verwaarloosde paarden. Tot wel veertig keer per dag belden ze mijn ouders en hielden in het oog", vertelt zoon Dirk.





Later volgden nog een dreigbrief van dierenrechtenorganisatie Stop animal suffering (SAS) en kaartjes. Die brief was ook geschreven door het koppel. De pesterijen hadden hun weerslag op de gezondheid van het koppel.





Aan de celstraf is de voorwaarde gekoppeld dat het koppel minstens 300 meter uit de buurt van de slachtoffers blijft. Beide slachtoffers krijgen ook een schadevergoeding van 1.750 euro. (JEW)