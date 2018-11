14-jarige Kas verbluft jury National Geographic met dronebeeld van Bourgoyen: “Haal mijn inspiratie uit natuurdocumentaires” Yannick De Spiegeleir & Sabine Van Damme

19 november 2018

19u42 0 Gent Het gereputeerde tijdschrift National Geographic heeft de 14-jarige Kas Christiaens uit Drongen bekroond met de titel ‘beste National Geographic junior-fotograaf’. Zijn dronebeeld van een fiets op een uitgedroogde plas in de Bourgoyen viel in de smaak bij de vakjury.

De beelden bleven deze zomer op het netvlies staan in Gent: door de verzengende hitte droogde de ‘Aalscholversplas’ in het natuurgebied de Bourgoyen nagenoeg volledig uit. Een sprekende setting voor een foto dacht Kas Christiaens. Met zijn drone onder de arm fietste hij naar de Bourgoyen om het beeld ‘verloren ziel of verloren fiets’ te maken: het luchtbeeld toont een verlaten fiets op een verdroogde bodem vol barsten.

“Ik wilde de suggestie opwekken dat er mogelijk een man was verdronken in een moeras met de fiets als laatste ‘ooggetuige’”, vertelt Kas. De jury van National Geographic kan zijn fotografisch talent alvast appreciëren, want de jongen uit Drongen viel in de prijzen in de categorie ‘Raar, maar waar’. “Ik heb maar twaalf minuten gefietst om deze foto te maken. Meteen het bewijs dat je niet altijd naar de andere kant van de wereld hoeft te reizen om een mooie foto te maken.”

Kas haalt zijn inspiratie voor zijn beelden uit natuurdocumentaires. Hij brengt uren door in bossen om herten in de vrieskou te fotograferen. “Ik ben foto’s beginnen nemen met een gewone DSLR-camera en verdiepte mij in een handboek voor manuele fotografie, maar ook de technische kant van het vliegen met een drone fascineert mij. Ik ben begonnen met een exemplaar van 20 euro en toen ik er behendiger in werd mocht ik van mijn ouders investeren in een geavanceerder toestel. Met een drone kan je prachtige beelden mee maken die je vanop de grond niet kan waarnemen. Het zorgt écht voor een ander perspectief. Ik ging er ook al mee aan de slag in de bergen van Oostenrijk. Het was een uitdaging om rekening te houden met die hoogteverschillen.”

Voor de getalenteerde fotograaf is de erkenning van National Geographic geen eindpunt. “Ik wil van fotografie graag mijn beroep maken. Ik wil later biologie studeren zo hoop ik mijn passie voor natuur én fotografie te kunnen combineren”, legt Kas uit.

Wie nog meer beelden wil ontdekken van de jonge Gentse fotograaf kan surfen naar zijn Instagramaccount ‘Kaskiphotography’.