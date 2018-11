14-jarige Kas Christiaens is beste National Geographic junior-fotograaf Sabine Van Damme

19 november 2018

10u08 0 Gent Kas Christiaens uit Drongen heeft een prestigieuze prijs in de wacht gesleept. Hij mag zich dit jaar ‘beste National Geogrphic junior-fotograaf’ noemen.

De vakjury riep zijn beeld uit tot winnaar in de categorie ‘raar maar waar’. De 14-jarige Kas haalt zijn inspiratie uit natuurdocumentaires, en trekt er zelf ook op uit om in de natuur de beste beelden te zoeken. Zo bracht hij uren door in lokale bossen in de vrieskou om herten te fotograferen. Hij startte met fotograferen nadat zijn zus een camera wou kopen, verslond een handboek manuele fotografie en combineert dit nu met de technische kant van het drone vliegen. Geen verrassing dus dat zijn foto ‘Verloren ziel of verloren fiets’ met een drone gemaakt werd. Later wil hij liefst met fotografie bezig blijven, met een studie als bioloog als back-up.