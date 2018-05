13-jarige fietser raakt lichtgewond bij botsing 01 juni 2018

Een 13-jarige jongen uit Gent is gisterenochtend om 8.04 uur overgebracht naar het ziekenhuis nadat hij op de fiets in aanrijding kwam met een andere fiets. In de Kortrijksesteenweg in Sint-Denijs-Westrem kwam het tot een aanrijding met een 24-jarige vrouw uit Gent.





De jongen liep lichte verwondingen op, de vrouw bleef ongedeerd. (WSG)