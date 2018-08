123 Piano start met 'stil concert' 02 augustus 2018

Het populaire 123 Piano van Sioen en de stad Gent komt terug. Opnieuw zullen in de tweede helft van augustus op heel wat plaatsen in de stad piano's worden geplaatst waar iedereen naar hartenlust mag op spelen. De nieuwste editie wordt op 17 augustus feestelijk ingezet met een muzikale fietstocht langs alle piano's, en eindigt om 22 uur met een anderhalf uur durend stil concert onder de Stadshal.





Dankzij de geavanceerde technologie van Yamaha wordt het publiek ondergedompeld in een wereld van betoverende pianomuziek via een draadloze hoofdtelefoon. Op elk plekje onder en rond de Stadshal kan het concert zo beluisterd worden, zonder de omgeving te storen. Van een concert genieten in alle stilte dus. Snel inschrijven is wel nodig, het aantal hoofdtelefoons is beperkt. Dat kan op www.eventbrite.be (VDS)