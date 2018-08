123-Buffalopiano wacht op spelers 18 augustus 2018

Sinds gisteren is 123-piano terug in de stad. Het bedenksel van muzikant Frederik Sioen is inmiddels aan zijn vijfde jaargang toe. Dit jaar staan er piano's aan het Sint-Pietersstation (foto), aan de Krook, AZ Sint-Lucas, de Bijloke en onder de Stadshal. Iedereen die dat wil, kan een liedje komen spelen op de piano. Er is ook een mobiele piano geïnstalleerd op een go-kart die her en der in de stad zal opduiken. Gisteren werd 123-piano alvast ingefietst door de prominenten. Om overlast voor de omwonenden te beperken zal men de 'concerten' onder de Stadshal via een koptelefoon kunnen beluisteren na 22 uur. Burgemeester Termont heeft zich alvast geëngageerd om volgend jaar te komen spelen. Hij verklaarde al vaak dat hij na zijn pensioen piano wil leren spelen.





(EDG/Foto WN)