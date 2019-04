120 uur werkstraf voor verkeersagressor die fietser een gebroken neus bezorgde JDG

03 april 2019

13u43 0 Gent Een 45-jarige ex-buitenwipper uit Gent heeft van de correctionele rechter een werkstraf van 120 uur gekregen. De man stond terecht voor twee (aparte) voorvallen van verkeersagressie. Zo deelde hij een kopstoot uit aan een fietser. Hij ging ook viertal politie-inspecteurs te lijf die hem wilden oppakken nadat hij - onder invloed van cocaïne en alcohol - een verkeersongeval veroorzaakte.

De man is met deze feiten lang niet aan zijn proefstuk toe: zo heeft sinds 1994 al verschillende veroordelingen opgelopen. Het voorval met de fietser vond plaats nadat hij was gestopt om een wc-pot uit te laden. “Mijn cliënt was bezig met een verhuis, en zat middenin een stresserende thuissituatie. Hij wou terug intrekken bij zijn ex-partner omdat zijn huidige relatie op de klippen was gelopen, en had bovendien net beslist om zijn zaak stop te zetten”, zei de advocaat van de man tijdens de behandeling. “Het verkeer zat vast, en hij kon nergens parkeren.”

Volgens de verdediging wees de fietser hem terecht, en maakte die de beklaagde ook uit voor ‘vuile Turk’. “Ik praat zijn reactie zeker niet goed. Maar er was wel degelijk sprake van wederzijdse verwijten”, aldus de advocaat van de veertiger.

De man zou een kopstoot hebben uitgedeeld aan de fietser, met een neusfractuur en aantal weken arbeidsongeschiktheid ten gevolge. De beklaagde betwiste dat tijdens de behandeling van de zaak. “Ik heb hem geduwd, maar geen kopstoot uitgedeeld”, aldus de Gentenaar. Volgens hem was de fietser bovendien op hem afgestapt, maar dat werd tegengesproken door een getuige.

De veertiger stond ook terecht voor agressie tegenover een viertal inspecteurs van de politie nadat hij - onder invloed van cocaïne en alcohol - meerdere verkeersovertredingen beging en zelfs een ongeval veroorzaakte. “Ik werd wakker in de cel, en herinner me niets meer van die nacht”, aldus de beklaagde. Het Openbaar Ministerie vorderde in maart een celstraf van 10 maanden, de verdediging pleitte toen voor een werkstraf. Woensdag legde de rechter hem voor beide incidenten een werkstraf op van 120 uur.