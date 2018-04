12% onder invloed in paasweekend 04 april 2018

02u52 0

Tijdens het paasweekend heeft de Gentse politie controles uitgevoerd. Op de Franklin Rooseveltlaan bleek 12% te rijden onder invloed van alcohol of drugs. Bij de controle daar zaterdag van 5.45 uur tot 8 uur werden drie positieve speekseltesten afgenomen. Dit resulteerde in twee onmiddellijke intrekkingen van het rijbewijs voor 15 dagen. De derde bestuurder die positief testte, had zelfs geen rijbewijs. Zijn voertuig werd 12 uur ingehouden.





Daarnaast bleken ook acht bestuurders te veel gedronken te hebben. Het rijbewijs van vijf chauffeurs werd ingetrokken voor 15 dagen, twee automobilisten kregen een rijverbod van 6 uur en één voor 3 uur.





Op paasmaandag controleerde de politie in de vroege ochtend op de Hagelandkaai. 88 autobestuurders moesten zich onderwerpen aan een alcoholtest. Drie bestuurders bliezen 'alarm' en het rijbewijs van deze drie werd voor drie uur ingehouden. Maar liefst zeven bestuurders bliezen positief, onder wie één fietser. Zijn fiets werd ingehouden voor zes uur. In totaal werd van vier autobestuurders het rijbewijs ingehouden voor zes uur. Het rijbewijs van twee andere autobestuurders werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. "Wij zijn verontwaardigd dat na alle sensibilisering er toch zoveel mensen geïntoxiceerd in de wagen stappen, watblijkt ook uit de cijfers van vorig weekend", zegt woordvoerder Matto Langeraert van de Gentse politie. (DJG)