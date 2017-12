12 jaar wachten op kersttweeling 02u37 0 DVL Emma en Milen met kersttweeling Siana en Simona.

Soms is zo'n kribbe maar beter groot genoeg. In het Gentse Jan Palfijnziekenhuis, bijvoorbeeld. Daar kwam gisterenochtend een kerstekindje piepen in tweevoud. De zusjes Siana en Simona werden met drie minuten verschil geboren. Ze zijn de eerste kindjes van Emma Demirova (28) en Milen Mirtjev Simeniov (33). "Twaalf jaar hebben we hierop moeten wachten. En nu zijn ze ineens met twéé." Het Bulgaarse gezin woont al zeven jaar in het Gentse. De kleinste van de twee spruiten moest met een geboortegewichtje van 2,10 kilo nog even in de couveuse. De zus was met 2,31 kilo iets forser. (DVL)