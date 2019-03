12 en 10 maanden cel met uitstel voor alcoholverslaafd koppel dat fysiek geweld gebruikte tegen minderjarige zoon JDG

11 maart 2019

14u23 0 Gent Een vader en een moeder hebben van de correctionele rechter in Gent een celstraf met uitstel gekregen. De vader zou meermaals ernstig fysiek geweld hebben gebruikt tegen zijn minderjarige zoon. De moeder was hiervan op de hoogte, en spoorde het kind aan om geen verklaring af te leggen.

“Beide ouders waren regelmatig stomdronken, ook tijdens het onderzoek.” Het vonnis van de rechter schetst geen fraai beeld van het Gentse koppel. Onder andere de buren van het gezin getuigden tijdens het onderzoek over de agressie die in het huis plaatsvond.

Het was de vader die meermaals ernstig fysiek geweld gebruikte tegen zijn zoon. De moeder was hiervan op de hoogte, maar liet het gebeuren. Ze spoorde haar zoon bovendien aan om geen verklaring af te leggen. “Ze is dan ook duidelijk medeplichtig”, oordeelde de rechter. De zoon zelf legde uiteindelijk wel verklaringen af, maar die waren volgens de rechter terughoudend. “Hij heeft een duidelijke loyaliteit tegenover zijn ouders”, klonk het.

Zwakbegaafd, maar wél toerekeningsvatbaar

De twee vormen momenteel nog steeds een koppel. De rechter sprak maandag een celstraf van 12 maanden uit voor de vader en een celstraf van 10 maanden voor de moeder. Allebei de gevangenisstraffen zijn met uitstel. “Beide ouders zijn zwakbegaafd, en kampen met een chronische alcoholverslaving, maar ze zijn wel toerekeningsvatbaar”, motiveerde de rechter.

Het koppel in kwestie kwam niet opdagen om zijn vonnis te aanhoren.