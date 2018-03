119 hotelkamers in budgetklasse aan Dampoort 17 maart 2018

02u33 0 Gent Met de opening van een Ibis Budget-hotel gisteren aan de Dampoort krijgt Gent er in één klap 119 kamers bij in het goedkopere segment. Tot nu was vooral het luxe-aanbod goed vertegenwoordigd. Met een Ibis op loopafstand van het centrum komt daar verandering in.

Gent telt vandaag 37 hotels, met samen 2.013 kamers. Opvallend is dat we vooral driesterrenhotels hebben, 16 stuks. Zij zijn goed voor 703 kamers. Er zijn ook 9 viersterrenhotels, met samen 886 kamers. In de hogere prijsklasse is Gent dus meer dan goed voorzien. In schril contrast daarmee staan de goedkopere hotels. Er zijn er slechts 7 met twee sterren, goed voor 248 kamers. En in de budgetklasse, met 1 ster, zijn er zelfs maar 5 hotels, of 176 kamers. Vooral bij evenementen zoals het Lichtfestival of de Gentse Feesten, is de vraag in dit segment veel groter dan het aanbod.





Maar de Gentse hotelwereld beweegt. Gisteren opende vlakbij het Dampoort-station een Gentse versie van een Ibis Budget Hotel. Het biedt 119 nieuwe kamers in de prijscategorie rond 50 euro per nacht. "Onze troef wordt de locatie", zegt Denys Sappey, COO HotelServices AccorHotels BeNeLux. "Het Dampoortstation ligt op loopafstand, net als het historische centrum. Het hotel heeft overigens een eigen parking, geen overbodige luxe in Gent. Voor zakengasten is de haven in de nabijheid, wat een grote aantrekkingskracht zal hebben op deze groep." Het hotel aan de Kleindokkaai is de typische Ibis, met een Gentse toets. De Gentse familie De Maertelaere investeerde mee en Viktor De Maertelaere wordt er exploitant. De inrichting en uitvoering zijn van studiebureau Bontinck.





Meer dan 500 kamers

Behalve deze Ibis, opent ook het langverwachte Ghelamco-hotel met 249 kamers dit jaar. Het wordt een viersterrenhotel met een ondergrondse parking voor 300 wagens en een dakterras met zicht over de stad. Het complex wordt 18.000 vierkante meter





groot. Aan de Augustijnenkaai komt een 'striphotel'. Elk van de 42 kamers wordt in het thema van een stripfiguur ingericht. Daarnaast zijn er concrete plannen voor een hotel met 86 kamers in het leegstaande Braempoort-complex. Hotel Poortakkere aan de Oude Houtlei breidt uit met 40 kamers, en naast de Holiday Inn aan het UZ zou een Marriott Residence Inn komen met 92 kamers. De bouwaanvraag is ingediend.





Er staan nog meer dan 500 kamers op de planning voor dit en volgend jaar. Of die vol geraken, valt af te wachten. Vandaag scoort Gent met een kamerbezetting van 80% het beste van alle Vlaamse grootsteden. (VDS)