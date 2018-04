119 feestvierders met drugs op één avond 10 april 2018

02u50 0 Gent Bij een politieactie van de Gentse flikken afgelopen zaterdag zijn maar liefst 119 personen betrapt met drugs. Dat is te lezen in een bericht van de politie zelf.

De actie was gericht op feestvierders die zaterdag afzakten naar de ArtCube (bij de Wiedauwkaai) en Kompass Club (bij de Ghelamco Arena). Vooral die laatste plek staat bekend om het druggebruik. In oktober stelde de politie er nog vast dat 17 van de 21 gecontroleerde chauffeurs drugs genomen hadden.





Kompass

De politie betrapte 22 druggebruikers aan het station Gent-Sint-Pieters, waar veel jongeren arriveerden. Aan de Kompass Club en de ArtCube liepen respectievelijk 52 en 45 personen tegen de lamp. Een Fransman werd betrapt met maar liefst 14 xtc-pillen. Hij zal zich moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank. Verder ging het zaterdag om weed, speed, cocaïne, joints en MDMA. De politie trof ook opnieuw ketamine aan. Die drug, in se een verdovingsmiddel, is aan een opmars bezig in het Vlaamse uitgaansmilieu.





(OSG)